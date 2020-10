Aumento dei contagi: l'Ulss 2 attiva un nuovo Covid Point a Casier

Da martedì 3 novembre sarà attivo un nuovo Covid Point nel Distretto Treviso: operativo dalle 7 alle 15, dal lunedì al sabato compreso, sarà collocato a Casier in via Mattioli (Area industriale est). Il nuovo Covid Point sarà accessibile in modalità drive in. «Con l’attivazione, la prossima settimana, dei due nuovi Punti Tampone di Casier e Valdobbiadene andiamo ad ampliare ulteriormente l’offerta, al fine di rispondere a una domanda che è in continuo aumento – sottolinea il direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi - Ringraziamo l’amministrazione comunale di Casier che ci ha messo a disposizione l’area in zona industriale». Si ricorda, infine, che tutti i Punti Tampone sono accessibili agli assistiti dell’Ulss 2 in possesso di prescrizione medica o se inviati con apposita mail dal Dipartimento di prevenzione o provenienti da uno dei Paesi per i quali è richiesto il tampone.

