Minimal pop ed elettronica, nuovo lavoro discografico per gli Ekynoxx

Dopo aver ospitato nei loro progetti diversi produttori internazionali e dopo la recente “Achilles’ Dream” con il featuring della violinista H.E.R., gli EkynoxX (progetto che si sta distinguendo nel panorama della musica indipendente elettronica italiana) tornano in scena con un nuovo brano, disponibile nei Digital Stores, dal 9 luglio, e in anteprima in questo nuovo videoclip: “ADDITIVA”. Con questo brano minimal elettronico, la Band, questa volta, affronta il tema degli additivi chimici presenti nell’industria alimentare. Un crossover di stili che prende a modello quel sound dove il testo del ritornello è costituito solamente da ritmiche sillabiche. Gli EkynoxX sono: (Alice Castagnoli) Bologna (Mauro Fiorin) Venezia (Giovanni La Tosa) Foggia (Frank Rossano) Treviso