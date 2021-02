Nuovo Dpcm: «Palestre, piscine e impianti da sci chiusi fino al 6 aprile»

Giovedì mattina l'incontro tra Governo e Regioni. Le zone a colori entreranno in vigore il lunedì, non più da domenica. Bar e ristoranti restano chiusi dopo le 18

Si è tenuto giovedì mattina, 25 febbraio, l'incontro tra Governo e regioni in vista del primo Dpcm del Governo Draghi. Il decreto entrerà in vigore dal 6 marzo e sarà valido fino a martedì 6 aprile, il giorno dopo Pasquetta. Alla riunione di oggi, in videoconferenza, hanno partecipano il ministro per le Autonomie, Mariastella Gelmini, e quello della Salute, Roberto Speranza. Presenti, oltre ai presidenti di regione (tra cui Luca Zaia), anche il presidente dell'associazione comuni (Anci) Antonio Decaro e quello dell'Unione delle province (Upi) Michele de Pascale. Spostamenti, scuola e aperture delle attività commerciali i temi caldi dell'incontro.

Prima importante novità: il sistema delle zone a colori nelle regioni verrà mantenuto ma le nuove eventuali chiusure non scatteranno più dalla domenica, ma dal lunedì successivo all'ordinanza.«Dieci regioni - ha ricordato il Ministro Speranza - hanno un Rt puntuale maggiore di 1, di cui nove anche nel limite inferiore, in aumento rispetto alla settimana precedente. Fuori da tecnicismi, questo significa che l'Rt si avvia, con le misure attualmente in vigore, a superare la soglia di 1. Anche i non addetti ai lavori hanno ormai imparato che con un Rt superiore a 1 il numero di contagi quotidiani aumenta costantemente in modo significativo. Un nuovo aumento del numero dei casi potrebbe rapidamente portare a un sovraccarico dei servizi sanitari, visto il contesto di incidenza molto elevata con numerose persone in area critica». Nella riunione con i ministri da alcune Regioni è venuta la richiesta di un parere del Comitato tecnico-scientifico sull'apertura delle scuole alla luce dell'incidenza della variante inglese, tema che, al momento, rimane un'incognita. Cosa ci sarà quindi nel nuovo Dpcm in vigore dal 6 marzo al 6 aprile e quali saranno i principali divieti in arrivo?

La bozza del nuovo Dpcm