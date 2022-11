Casier, la Regione dona un nuovo veicolo alla Protezione civile

Domenica 30 ottobre, in Piazza Pio X, si è tenuta la consegna ufficiale di un nuovo autoveicolo operativo donato dalla Regione Veneto all'associazione volontari Protezione civile di Casier.

Dopo la santa messa celebrata da don Roberto nella Chiesa parrocchiale di San Teonisto, è seguito un momento ufficiale a cui hanno preso parte il Sindaco di Casier Renzo Carraretto, l'assessore alla Protezione civile Rossella Veneran e il direttore tecnico regionale Luca Soppelsa in rappresentanza della Regione Veneto, oltre ai numerosi volontari appartenenti alla Protezione civile di Casier guidati dal presidente Giancarlo Grigoletto.

Nel salutare e ringraziare tutti i presenti, il sindaco Carraretto ha espresso gratitudine alla Regione per il generoso dono e ai volontari della Protezione civile per il costante impegno profuso al servizio della comunità, soprattutto nella fase apicale dell’emergenza Covid. Soddisfatta anche l'assessore Rossella Veneran per la consegna del nuovo mezzo, che contribuirà ad aumenterà la capacità operativa del gruppo dei volontari comunali sull’intero territorio.