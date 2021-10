Bata apre una nuova boutique a Treviso

Calzature Bata inaugura apre un nuovo store nel corso principale di Treviso, 70 metri quadrati di spazio al civico 1 di via Calmaggiore una delle zone commerciali più famose della città.

Lo spazio è caratterizzato dal format espositivo Red e accoglie un’ampia offerta di prodotto, che comprende calzature donna, uomo, bambino, sport, ma anche abbigliamento e accessori.

Bata, retailer e principale produttore di calzature al mondo per volume, che vanta oltre 120 anni di storia, apre il suo 16° negozio veneto a Treviso. L’opening della boutique sarà celebrato con uno speciale evento di inaugurazione giovedì 21 dalle ore 18,00 alla presenza del Sindaco di Treviso Mario Conte, del Presidente Bata Europe Claudio Alessi e come madrina, la digital talent Alice Basso.

In Italia, oggi il retailer è presente con un network di oltre 240 negozi diretti e in franchising e in rete attraverso lo shop online. L’offerta dei negozi comprende calzature donna, uomo, bambino, sport, ma anche abbigliamento e accessori. Il retail serve 1 milione di clienti al giorno in più di 5.300 punti vendita e produce localmente nei 23 stabilimenti di proprietà dislocati nel mondo, con 220 milioni di paia di scarpe vendute ogni anno.

Tutti i reparti sono basati sulla vendita self service concepita per lasciare libero il cliente di scegliere il modello più adatto alle sue esigenze. Per sottolineare i percorsi e rendere più chiari i confini dei reparti, sono stati inseriti elementi espositivi ‘leggeri’, sviluppati in verticale, per fungere da vetrine interne.