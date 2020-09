Nuovo ponte di Vidor, 450mila euro per portare avanti il progetto

Ben 450mila euro stanziati per il progetto definitivo del nuovo ponte di Vidor. 250mila messi dalla Provincia di Treviso, 200mila dalla Regione. La firma del protocollo d'intesa è arrivata nella serata di martedì 15 settembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Capofila dell'accordo il Comune di Vidor guidato dal sindaco Albino Cordiali. Undici gli altri Comuni aderenti, tra cui Valdobbiadene e Pederobba. La firma dell'accordo con Provincia e Veneto Strade segna un importante passo avanti per l'attesa opera pubblica. Con i 450mila euro stanziati in queste ore Veneto Strade potrà mettere a punto il progetto definitivo per il nuovo ponte che collegherà le due sponde del Piave unendo la Strada Feltrina con la Provinciale 34. Entusiasta per l'intesa raggiunta il sindaco Albino Cordiali che, ai nostri microfoni, ha spiegato: «La firma del protocollo è un ottimo punto di partenza per il progetto del nuovo ponte. Si tratta di un'opera lunga quasi 5 chilometri che andrà studiata nei minimi dettagli. Con i fondi stanziati si potrà iniziare a valutare con precisione tutte le cifre necessarie e programmare con cura i lavori da svolgere». Un iter che andrà avanti per i prossimi due anni prima che i lavori effettivi possano davvero iniziare. «Il ponte storico sul Piave non verrà comunque abbandonato - conclude il sindaco Cordiali - Il progetto del nuovo ponte servirà a rendere la viabilità più scorrevole, sgravando gli storici pilastri del vecchio ponte di Vidor dal peso del traffico giornaliero. Senza avere il progetto definitivo, però, non potremmo partecipare ad alcun bando: ecco perché la firma del protocollo di queste ore è fondamentale per il futuro del nuovo ponte».