Andis TV-BL: eletto il nuovo presidente della Sezione provinciale

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TrevisoToday

Si è svolto nella sala “La Cupola” dell’Istituto Mazzotti in data 18 c.m. il congresso provinciale della sezione ANDIS di Treviso (Associazione Nazionale Dirigenti scolastici) )e Belluno, convocato dalla Presidente uscente, nonché vicepresidente nazionale, Dirigente Paola Bortoletto titolare dell’IC. di Spresiano. La Dirigente ha illustrato con l’aiuto di slides le azioni messe in campo a favore dei soci nell’anno appena trascorso, caratterizzato dalla pandemia, che tuttavia non ha fermato il supporto dell’associazione sul piano della formazione e della consulenza a servizio dei dirigenti scolatici. La dott.ssa Bortoletto ha illustrato il documento che porterà con l’inizio del nuovo anno al Congresso nazionale sposandone le tesi e rimarcando il quadro degli interventi da realizzare con priorità, l’attenzione al profilo dirigenziale, il protagonismo dell’Associazione sia in ambito formativo che propositivo. Si è svolto un dibattito tra i soci presenti che hanno riportato le difficoltà della funzione dei capi di istituto, ma anche dei docenti, in questo delicato frangente dove l’obiettivo è quello del recupero delle competenze e del sostegno alle fragilità psicologiche di molti studenti. È emerso come la partita del G.P. abbia caricato ancora una volta le responsabilità dirigenziali e come la gestione dei singoli casi di protesta sia lasciata alle scuole. È stata l’occasione per riconoscere quanto, attraverso l’associazione, i soci abbiano la possibilità del confronto e del sostegno reciproco nella condivisione delle esperienze. Erano presenti alcune neodirigenti, entrate in servizio il 1° settembre scorso che hanno testimoniato l’accoglienza della Presidente uscente e dei colleghi nel mettere a disposizione competenza e materiali. La Dirigente Bortoletto ha reso noto anche le ultime azioni dell’ANDIS, al tavolo ministeriale, relative alle criticità della formazione iniziale e in servizio del personale della scuola, alla sicurezza degli edifici scolastici, all’autonomia incompiuta, alla necessità di un middle management. È stata eletta all’unanimità nuovo Presidente provinciale la Dirigente Scolastica Emanuela Pol dell’I.T.I. M. PLANCK di Villorba, istituto tecnico e liceo delle scienze applicate che ha ringraziato la Presidente uscente per il lavoro e dichiarata la sua volontà di prosecuzione dell’impegno a favore dei soci. Oltre a lei, affiancherà la nuova Presidente un Direttivo formato dalla D.S. Renata Moretti, dalla D.S. Sandra Messina e dalla D.S. in quiescenza Daniela Bettini.