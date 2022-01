Istituto Beato Toniolo: il nuovo presidente è don Andrea Dal Cin

Da sabato 1° gennaio don Andrea Dal Cin, 46 anni, vicario episcopale per il coordinamento delle attività pastorali della chiesa vittoriese, è stato nominato nuovo presidente dell’Istituto diocesano “Beato Toniolo. Le vie dei Santi”.

La nomina da parte del Vescovo Corrado Pizziolo fa seguito alle dimissioni del presidente uscente Stefano Zanin, insegnante e coordinatore didattico al Collegio Vescovile Balbi Valier, attuale vice presidente della Fondazione Balbi Valier, che era alla guida del “Beato Toniolo” dal settembre 2020, all’inizio del secondo triennio di attività dell’Istituto che ha sede a Pieve di Soligo ed è nato ufficialmente nel marzo 2017. Accogliendo la nomina del Vescovo Pizziolo, per il ruolo di presidente che svolgerà sino alla scadenza del mandato triennale, don Dal Cin mantiene gli incarichi di responsabile del Servizio diocesano per l'insegnamento della religione cattolica e di docente dello Studio Teologico Interdiocesano Treviso - Vittorio Veneto, dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose e della Scuola di Formazione teologica. Il neo presidente dell’Istituto pievigino prosegue anche negli impegni pastorali che lo vedono all’opera come assistente unitario della Delegazione Regionale Triveneta dell'Azione Cattolica Italiana e come amministratore parrocchiale delle comunità cristiane di Piavon e di Busco. Rimane componente del direttivo del “Beato Toniolo” il presidente uscente Stefano Zanin, in rappresentanza della Fondazione Balbi Valier alla quale fa capo adesso il Collegio Vescovile Balbi Valier, in virtù dei nuovi assetti giuridici e organizzativi che hanno interessato di recente l’importante istituzione educativa della città di Pieve. Il consiglio direttivo dell’Istituto Beato Toniolo risulta ora così composto: presidente don Andrea Dal Cin; vice presidente e direttore scientifico Marco Zabotti; consiglieri monsignor Giuseppe Nadal, Stefano Zanin, Paola Brunello, Leonardo Parcianello e Maria Teresa Tolotto; tesoriere Federica Forner; segretaria Tiziana Zanon; revisore contabile Claudio Dal Col.

Nella lettera ufficiale di comunicazione della nomina di don Dal Cin a presidente, il Vescovo Pizziolo esprime la sua «riconoscenza a don Andrea per aver accettato questo ulteriore impegno, con l’augurio che il suo servizio incontri la collaborazione di tutti e possa contribuire al proseguimento dell’opera che da diversi anni l’Istituto sta svolgendo in modo molto positivo e apprezzato nella nostra diocesi».