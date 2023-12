Ospedale Montebelluna, il dottor La Gamba nuovo primario di Ostetricia e Ginecologia

Ha preso servizio venerdì 15 dicembre, il dottor Domenico Antonio La Gamba, nuovo direttore dell’Unità operativa complessa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Montebelluna.

La carriera

Nato nel 1968, il dottor La Gamba si è laureato nel 1994 in Medicina e chirurgia all’Università degli Studi di Messina e specializzato nel 2000, nello stesso Ateneo, in ginecologia e ostetricia. Dopo un breve periodo in cui ha lavorato come medico a rapporto libero professionale, il dr La Gamba ha prestato servizio nell’Azienda ospedaliera Medio Friuli, dal 2002 al 2004, per poi giungere all’ospedale di Montebelluna nel febbraio 2004. Al San Valentino, fino al 2018, si è dedicato in particolare alla chirurgia laparoscopica, isteroscopica ed ecografia ostetrico ginecologica. Dall'agosto 2018 ha diretto come responsabile facente funzioni l’Unità operativa semplice dipartimentale di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Castelfranco Veneto, diventandone titolare nel dicembre 2020. Dal 16 giugno 2023 ha ricevuto l’incarico di direttore facente funzioni dell'Uoc di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Montebelluna.

Il commento

«Al dottor La Gamba rivolgo i più sentiti auguri per questo nuovo incarico. La sua esperienza quasi ventennale nei nostri ospedali, unita alle sue capacità professionali, saranno preziose in un ambito molto importante come quello della salute della donna» conclude il direttore generale, Francesco Benazzi.