Donato un nuovo pulmino ai ragazzi de La Nostra Famiglia

Con una semplice cerimonia nel primo pomeriggio di giovedì 21 aprile è stato consegnato agli utenti ed agli operatori della sede de La Nostra Famiglia di Mareno di Piave un nuovo pulmino per il trasporto delle persone. La data non è casuale in quanto coincide con la data di apertura del Centro di Lavoro Guidato avvenuta giusto 40 anni fa nel 1982.

L’acquisto di tale automezzo, un Ducato allestito specificamente con pedana per il sollevamento delle carrozzine, è stato possibile grazie a particolari donazioni fatte da alcune aziende del territorio che conoscono bene la nostra realtà e che hanno risposto in maniera importante alla campagna di raccolta fondi realizzata in occasione dello scorso periodo natalizio ed in parte con l’utilizzo del 5x1000. Il Direttore Generale Regionale de La Nostra Famiglia Andrea De Vido ha ringraziato pubblicamente i rappresentanti delle tre aziende che hanno contribuito all’acquisto in maniera significativa: per la METEOR erano presenti Diana e Fabio Dell'Oglio, per la OTLAV, Alessandro Modolo e Mariangela Padovan e per la ESSE4, Gianluca Possamai.

Il sindaco di Mareno di Piave, Gianpietro Cattai cha portato i saluti dell’Amministrazione Comunale ed ha sottolineato lo stretto rapporto che lega i ragazzi che frequentano il Centro con il territorio, mentre successivamente il parroco di Bocca di Strada, don Walter Gatti ha benedetto ufficialmente il pulmino, “addobbato” per l’occasione con un grande fiocco. Dopo il saluto dei rappresentanti dei genitori, le persone convenute hanno potuto apprezzare l’ottima torta realizzata appositamente per l’occasione da un laboratorio artigianale del territorio. La consegna del nuovo pulmino è stata solo l’occasione preliminare per ricordare i 40 anni del Centro: l’associazione La Nostra Famiglia a fine estate vuole celebrare in modo importante, con un evento convegnistico, questi 40 anni di storia durante i quali il rapporto del Centro con il territorio è stato via via sempre più intenso ed articolato.