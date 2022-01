Montebelluna, nuovo segretario comunale: nominata la dottoressa Bagliolid

Prenderà servizio martedì 1° febbraio il nuovo segretario comunale di Montebelluna, la dottoressa Stella Bagliolid, ritenuta idonea a svolgere le relative funzioni presso la segreteria dell’ente.

Il curriculum

Nata nel 1961, la dottoressa Bagliolid è attualmente segretario comunale nei Comuni padovani di San Martino di Lupari e Tombolo. A Montebelluna svolgerà l’incarico in maniera esclusiva. Laureata in Scienze Politiche, indirizzo amministrativo, la dottoressa Bagliolid vanta una nutrita esperienza come segretario comunale in molti Comuni veneti tra i quali Mestrino, Galliera Veneta, Resana, Trebaseleghe, Cadoneghe, Limena, Rossano Veneto, Loreggia, Villanova di Camposampiero, Cinto Euganeo, Vescovana, Massanzago, Veggiano. Ha seguito numerosi corsi di formazione, specie in ambito organizzativo – gestionale, tra cui il corso “Il Direttore Generale negli Enti locali” presso SDA Bocconi di Milano. La dottoressa Bagliolid prende il posto del dottor Raffaele Bergamin che aveva acquisito l’incarico a Montebelluna dal 10 maggio 2021.

I commenti

Il sindaco Adalberto Bordin dichiara: «Do il benvenuto alla dottoressa Bagliolid e ringrazio il dottor Raffaele Bergamin per il lavoro svolto in questi mesi. La scelta è stata dettata da principi di qualità e di esclusività in quanto, date anche le dimensioni della città di Montebelluna e la mole di iniziative e azioni amministrative che la contraddistinguono, con la giunta abbiamo condiviso la volontà e necessità di poter disporre di un segretario comunale a tempo pieno. Anche con il supporto degli assessori la scelta è ricaduta sulla dottoressa Bagliolid, persona che abbiamo apprezzato fin da subito per l’esperienza e la competenza, qualità che consideriamo fondamentali per affrontare le numerose sfide che ci aspettano per il prossimo futuro. A lei auguro buon lavoro con l’auspicio che possa innestarsi una proficua collaborazione sia con l’amministrazione che con il personale dipendente del Comune».

Conclude la dottoressa Stella Bagliolid: «L’incarico di segretario comunale del Comune di Montebelluna rappresenta un’opportunità inaspettata, e di questo ringrazio il Sindaco e gli assessori che mi hanno scelta, opportunità che considero molto stimolante e che affronto a fine carriera con la consapevolezza di avere alle spalle un’esperienza ultra quarantennale: questo mi gratifica e mi mette nella condizione di affrontare l’impegno con la massima disponibilità».