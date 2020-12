Un nuovo supermercato MEGA a Montebelluna

Ha aperto le porte questa mattina, a Montebelluna, alla presenza delle autorità locali, l’ultimo nato dell’insegna MEGA: un supermercato moderno, di 2500 mq, che promette prezzi bassi tutti i giorni. E’ la dodicesima apertura dell’insegna del Gruppo Unicomm (associato SELEX GruppoCommerciale) che, in pochi anni, sta affiliando una clientela attenta e consapevole. L’apertura di Montebelluna è un segnale positivo per la città e per i suoi abitanti. Il nuovo store subentra infatti ad un supermercato Simply chiuso pochi mesi fa e Unicomm ha voluto assumere circa 30 dipendenti della precedente gestione che, senza lavoro, avrebbero rischiato di trascorrere un periodo poco sereno.

“A pochi giorni dall’ultima inaugurazione del Mega di Castions, con l’apertura di un MEGA nel quale lavorano 70 persone, sono fiero di dire che stiamo riuscendo a portare avanti il piano di sviluppo che ci eravamo prefissati all’inizio di un anno rivelatosi decisamente impegnativo” ha dichiarato il Cavaliere Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm, proseguendo - “I prossimi mesi, direi tutto il 2021 sarà complicato, ma abbiamo un obiettivo di crescita importante nelle regioni in cui siamo presenti con le nostre insegne e, anche per tuti i nostri collaboratori attuali e per quelli che entreranno a far parte della nostra famiglia, dobbiamo raggiungerlo”.

Grande offerta a prezzi competitivi

Elementi distintivi dell’insegna MEGA sono la competitività dei prezzi, l’offerta ricca, la proposta dei grandi formati destinati al canale della ristorazione e della somministrazione, e alla varietà delle marche. Fra queste ultime SELEX, la marca del distributore che negli ultimi due anni ha raggiunti picchi di gradimento del +30%. In tutto sono in vendita circa 14.500 referenze: 8.000 articoli di alimentari confezionati, quasi 2.500 articoli di fresco e freschissimo, 4000 articoli di non alimentare.

Dall’ampio reparto ortofrutta alla pescheria, dalla gastronomia ai prodotti confezionati, Mega proporrà le selezioni enogastronomiche del territorio e i tradizionali prodotti nazionali.

La particolarità dell’insegna è anche la presenza dei grandi formati, come ulteriore occasione di risparmio, differenziata sui diversi reparti, dai freschi alle categorie del grocery. L’obiettivo di Unicomm è garantire l’alto livello qualitativo, sempre, tutelando il potere d’acquisto.

A due settimane dal Natale MEGA inaugura con una promozionale importante: su una spesa di minimo 40 euro, fino al 24 dicembre tutti i clienti riceveranno buoni sconto di 10 euro per acquisti da fare dal 3 al 13 gennaio 2021.

Il punto vendita è all’avanguardia rispetto ai consumi energetici. L’illuminazione, i banchi frigo, le isole alimentari sono stati realizzati con l’intento di ridurre l’impatto ambientale al minimo.

Per quanto concerne la sicurezza e i distanziamenti necessari in questa fase di emergenza sanitaria del Paese, la segnaletica e gli accessori alle casse eviteranno occasioni di contatto con clienti e personale. La tutela dei clienti e dei collaboratori è la prima cosa per Unicomm.

Aperto tutti i giorni orario continuato

Mega Montebelluna (TV) via Montello, 102

Orari: lunedì – domenica 8:30 – 20:00