Montebelluna, obbligo di mascherine all'aperto: firmata l'ordinanza

Il sindaco di Montebelluna, Adalberto Bordin, ha firmato venerdì 10 dicembre una nuova ordinanza per limitare la diffusione dei contagi Covid nel distretto locale, uno dei più colpiti di tutta la provincia. Seguendo l'invito del direttore generale dell'Ulss 2, Montebelluna si allinea così alle ordinanze firmate ad Asolo e Castelfranco Veneto. Il nuovo provvedimento prevede che:

Fino al 19 dicembre, l’accesso alla Fiera straordinaria di Natale e ai mercatini di Natale che si svolgono nelle piazze del centro,sarà consentito unicamente alle persone munite di Green Pass base e mascherine.

Fino al 15 gennaio 2022 obbligo di mascherina all'aperto e al chiuso a completa copertura di naso e bocca nel caso in cui non fosse possibile mantenere ed assicurare il distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Obbligo di rispettare sempre il distanziamento di un metro.

Esclusi dall'obbligo di mascherina: i bambini di età inferiore ai sei anni e le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in modo da non poter fare uso del dispositivo. Restano salvi eventuali altri casi di esenzione dal suddetto obbligo previsti da normativa statale. Il mancato rispetto dell'ordinanza sarà sanzionato con multe che andranno dai 400 ai 3mila euro come previsto dall’articolo 4 del decreto legge del 23 marzo 2020 n. 19.