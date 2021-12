Villorba, nuova ordinanza: obbligatorie le mascherine all'aperto

Il sindaco di Villorba, Francesco Soligo, ha firmato mercoledì 15 dicembre una nuova ordinanza che obbliga all’uso di mascherine anche all’aperto in tutto il Comune laddove non sia possibile il rispetto della distanza interpersonale di un metro.

«L'amministrazione comunale - ha detto il primo cittadino - ha ritenuto opportuno intervenire allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico a Villorba, perché è prevedibile che in occasione delle prossime festività natalizie si possano creare situazioni nelle quali risulti difficile mantenere il distanziamento di almeno un metro in occasione dei mercati settimanali o in altri contesti in cui numerose persone possono venire a contatto tra di loro». Il provvedimento è di natura cautelare e urgente, è valido fino al 31 dicembre 2021. L’obbligo non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni e per chi ha motivi di salute non compatibili con l’uso continuativo della mascherina.