Oca di 30 anni non riesce più a camminare, il paese si mobilita per salvarla

Resana rischia di dover dire addio all'oca Koink, trent'anni d'età, un record di longevità per la sua specie. Un problema di salute ad una zampa impedisce all'animale di camminare ormai da tempo e, se non sarà curata al più presto, Koink rischia di morire.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", la famiglia Cagnin proprietaria dell'animale si è mobilitata in questi giorni per trovare qualcuno che possa curare l'oca. Affezionatissima e inseparabile dal suo proprietario, Adelino Cagnin (morto nel 2008), l'oca maschio Koink gli era sempre stata vicino, accompagnandolo nei campi e facendogli compagnia dentro casa, standogli vicino sul divano dove Adelino guardava la televisione. Oggi a prendersene cura c'è la moglie di Adelino e il figlio Stefano insieme al fratello e alla sorella. Cinque anni fa i primi problemi di salute: a causa della presenza di topi nella stalla, Koink si era ammalato ma, nonostante l'età, era riuscito a riprendersi e tornare in salute. Dopo l'inizio della pandemia Covid aveva iniziato ad uscire sempre meno dalla stalla, affaticato dagli acciacchi dell'età, fino a quando l'anno scorso non è rimasto impigliato con la zampa nella recinzione della stalla e da lì non è più riuscito a muoversi in autonomia. Oggi Koink riesce solo ad alzarsi ma non a muoversi, la famiglia Cagnin l'assiste ogni giorno, dandole da mangiare dentro la stalla. L'animale andrebbe però visto da una specialista per capire se il problema sia risolvibile, da qui l'appello per trovare qualcuno di esperto in grado di visitare l'animale e capire cosa fare per aiutarlo.