Oculistica di Oderzo, visite specialistiche gratuite a più di 40 bisognosi

Hanno visitato gratuitamente una quarantina di persone bisognose, mettendo a disposizione il proprio tempo libero. L’iniziativa ha visto coinvolta, sabato 21 maggio, l’équipe di Oculistica dell’ospedale di Oderzo, che ha aderito all’iniziativa “Un occhiale per tutti” visitando gratuitamente oltre 40 persone. Il progetto è stato promosso dal Rotaract di Oderzo a seguito di una donazione di montature di occhiali: la Caritas mottense e opitergina ha fornito i nominativi delle persone bisognose, un ottico ha messo a disposizione le lenti mentre l’immediata adesione dell’intera équipe dell’Oculistica ha consentito ai pazienti di accedere gratuitamente alla valutazione specialistica propedeutica alla prescrizione delle lenti.

“Abbiamo volutamente effettuato le visite di sabato, al di fuori dell’orario di servizio, per non interferire con l’attività ordinaria e dedicare tutto il tempo necessario alle persone più bisognose – ha commentato il responsabile dell’Unità Operativa di Oculistica, dr Stefano Fabris -. Avendo riscontrato alcune situazioni oculari complesse, con la necessità di eseguire ulteriori accertamenti e/o interventi, ci siamo presi direttamente in carico i pazienti. Sono grato a tutti miei collaboratori, medici e infermieri, per la partecipazione volontaria a questa importante iniziativa di solidarietà”.