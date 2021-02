Carabinieri di Oderzo, creata una nuova aula di ascolto protetto

Grazie all’accordo siglato nel 2015 dal Soroptimist International d’Italia ed il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, seguito dal protocollo d’intesa sottoscritto nel novembre 2019, la collaborazione tra il Soroptimist Club di Conegliano-Vittorio Veneto, presieduto dalla Dottoressa Lucia Casagrande ed il Comando Tenenza dei Carabinieri di Oderzo ha portato alla realizzazione, presso la caserma dell’Arma di Via G. Garibaldi n. 29, della “Stanza Tutta Per Sé” : uno spazio protetto, accogliente ed esclusivamente dedicato alle donne vittime di violenza affinché possano sentirsi sostenute nel delicato momento della denuncia di abusi, maltrattamenti ed atti persecutori.

La Stanza è il luogo sicuro nel quale le donne potranno avvicinarsi a operatori dell’Arma appositamente formati che le aiuteranno nell’ascolto di situazioni di difficoltà e ad affrontare il percorso di allontanamento da situazioni di pericolo per sé e per i propri figli. L’aula protetta vuole rappresentare un ulteriore strumento per il contrasto ai casi di abuso in danno di donne e minori, all’insegna della lotta contro ogni tipo di discriminazione e violenza, sotto qualsiasi forma: fisica, psicologica, economica. Nelle aule protette le Forze dell’Ordine si impegnano affinché le vittime possano maturare la consapevolezza che ciò che stanno subendo costituisce un reato e che è possibile rompere il silenzio ed uscire dall’isolamento.