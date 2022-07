Brandolini di Oderzo, ecco i "centini" alla maturità 2022

Si è concluso l’Esame di Stato per gli studenti del Liceo Scientifico e del Liceo Linguistico Europeo del Collegio Brandolini di Oderzo. Ben 35 studenti hanno conseguito la maturità, dimostrando di aver acquisito durante il loro percorso di studio un alto livello di competenze. Il Collegio Brandolini, nonostante questi ultimi anni resi difficili dalla pandemia, ha cercato di mantenere un clima di apprendimento sereno offrendo ai propri ragazzi la possibilità di prepararsi per intraprendere vari percorsi universitari o per approcciarsi al mondo del lavoro.

Non potevano mancare gli studenti che si sono distinti ottenendo il tanto ambito 100. Hanno raggiunto questo importante obbiettivo: Barro Alessandro, Beraldo Martina, Brait Andrea, Colussi Matteo, Martin Paola, Peruzzetto Andrea, Saccardi Chiara, Sandre Anna (Liceo Scientifico), Lion Rebecca, Modolo Giorgia (Liceo Linguistico Europeo). C’è stato anche chi, come Pedrazzoli Gabriele Junior, ha spinto sull’acceleratore fino all’ultimo aggiudicandosi la lode. Giovedì 7 luglio si terrà nel teatro del Collegio Brandolini, la consegna a tutti gli studenti del riconoscimento per il brillante risultato scolastico. All’evento parteciperà anche Maria Scardellato, Sindaco di Oderzo e l’Assessore all’Istruzione Erika Zaia.