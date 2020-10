Assembramenti e norme Covid-19, controlli straordinari dei carabinieri a Oderzo

A Oderzo sono scattati da ieri, giovedì 1° ottobre, controlli straordinari da parte dei carabinieri della Tenenza, con l'ausilio di militari del comando provinciale carabinieri di Treviso. Gli obiettivi privilegiati di questa attività preventiva e di contrasto ai reati e di verifica del rispetto delle prescrizioni riguardanti l’emergenza epidemiologica in corso (assembramenti, mancato utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ecc.) saranno, nell’arco dei prossimi giorni e nelle fasce orarie ritenute più remunerative sotto il profilo della sicurezza, la stazione delle autocorriere, luogo di aggregazione e passaggio ove in orario diurno si concentrano gli studenti in partenza e arrivo, il centro storico della città, la stazione ferroviaria nonché il “Parco Stella” e le restanti zone commerciali e industriali di Oderzo. Da segnalare che le operazioni descritte vedranno la collaborazione attiva della Polizia Locale opitergina.

