Il trevigiano Edoardo Miotto parte per l'Uganda insieme a Medici con l'Africa

È l'Uganda la destinazione di Edoardo Miotto, 30 anni, originario di Oderzo e specializzando in igiene e medicina preventiva a Udine. Dal 13 maggio trascorrerà un periodo di 6 mesi a Moroto, nella regione della Karamoja, grazie al progetto Jpo (Junior Project Officer) che permette agli specializzandi di fare un'esperienza in Africa riconosciuta nel loro percorso formativo di giovani medici.

«In Uganda avrò modo di acquisire un punto di vista diverso, anche perché dovrò fare i conti con situazioni complesse e soprattutto con la mancanza di risorse e strumenti che in Italia diamo per scontati – dice Edoardo -. Parto con la volontà di imparare ad accettare i limiti, di comprendere veramente il contesto in cui mi trovo per coglierne le peculiarità».

Il Cuamm opera in Uganda dal 1958 e nell’ultimo anno ha supportato oltre 400 strutture sanitarie con più 100 operatori, soprattutto locali. Per la regione della Karamoja, che ha una popolazione di 1.400.000 abitanti, l'ospedale di riferimento in cui opera Cuamm è quello di Matany, con 250 posti letto. Nel distretto di Moroto, dove andrà Edoardo, siamo impegnati in interventi per il controllo della tubercolosi e della malaria, la sorveglianza delle resistenze agli antibiotici e il supporto di una banca del sangue.

Tre lunghi anni di pandemia hanno purtroppo indebolito un già fragile sistema sanitario e registrato una significativa riduzione dell’accesso agli ospedali. E poi i cambiamenti climatici, la siccità e l’instabilità dovuta ai conflitti. Un terribile circuito vizioso dove povertà, malattia e miseria determinano altra povertà, malattia e miseria.

La vita in Africa è una corsa ad ostacoli, una salita accidentata dove fatiche si sommano a fatiche e pesi a pesi, con il rischio finale di rimanere schiacciati, con il rischio che a pagare siano sempre e solo i più poveri, e le fasce più deboli, mamme e bambini. La sfida è restare accanto alla popolazione africana nelle sue battaglie quotidiane, che diventano ogni giorno sempre più grandi. Per questo, per Medici con l’Africa Cuamm è ancora più importante dare continuità ai progetti e fornire assistenza sanitaria a chi ha più bisogno.