Ginecologia di Oderzo, nominato il primario: è il dottor Cuccurese

Da qualche giorno è il dottor Pierluigi Cuccurese il nuovo primario dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale di Oderzo. Il dottor Cuccurese, nato a Napoli, si è laureato in Medicina e Chirurgia nel 1993 all’Università Federico II di Napoli, specializzandosi in Ginecologia e Ostetricia all’Università degli Studi di Ferrara nel 1999. Ha poi frequentato un corso di perfezionamento in Endoscopia Ginecologica, indirizzo Laparoscopia, all’Università degli Studi di Padova, nel 2005, seguito poi dall’accreditamento europeo nel 2012.

Dopo varie esperienze da libero professionista, nel 2000 ha iniziato a lavorare in qualità di dirigente medico al l’ospedale di Arzignano, allora Ulss 5 Ovest Vicentino, dove è rimasto fino al 2004, anno in cui è passato all’ospedale San Bortolo di Vicenza. Qui ha ricoperto il ruolo di Facente Funzioni del Primario, eseguendo oltre 1500 interventi chirurgici da I operatore, con incarico di Alta Specializzazione in “Laparoscopia ginecologica per patologia non oncologica”.

Il dottor Cuccurese è, inoltre, accreditato con la Fetal Medicine Foundation per l’ecografia di screening per la sindrome di Down del I trimestre, e con la Società di Ecografia Ostetrica Ginecologica per le ecografie del II e III trimestre. Da gennaio 2024, in comando nella Ulss 2 ha ricoperto, all’ospedale di Oderzo, il ruolo di Direttore Facente Funzione dell’Unità operativa di Ostetricia e Ginecologia e ha già eseguito oltre 100 procedure chirurgiche.

«Al dottor Cuccurese rivolgo un sentito ringraziamento per l’impegno profuso fino ad oggi da Facente Funzione e auguro buon lavoro per il nuovo incarico affidato, con la certezza che continuerà a dirigere con l'autorevolezza e la professionalità che lo caratterizzano» le parole del direttore generale dell’Ulss 2, Francesco Benazzi.