In 500 per l'addio a Barbara, mamma Gabriella: «Era la figlia migliore che si potesse desiderare»

I palloncini bianchi e viola (il suo colore preferito) lasciati andare in aria al termine di una celebrazione e una colomba, lasciata libera di volare. È terminato così, con un gesto di pace e riconciliazione, il funerale di Barbara Brotto, la 17enne vittima della tragedia di Gorgo al Monticano, avvenuta nella notte tra il 4 ed il 5 marzo. Quasi 500 persone hanno partecipato alle esequie che si sono svolte presso il Duomo di Oderzo: ad officiare la cerimonia il Vescovo di Vittorio Veneto, Monsignor Corrado Pizziolo. La mamma della 17enne, Gabriella, aveva voluto dedicare un pensiero dolce alla giovane studentessa dell'Obici, per cui sognava un futuro radioso: «Barbara era la figlia migliore che si potesse desiderare». Gli zii della 17enne hanno letto le prime due letture, per poi lasciare spazio all'omelia del Vescovo.

«Il ricordo e la memoria restano alla mamma, ai parenti, agli amici di Barbara - ha detto Pizziolo nel corso del suo intervento - una ragazza bella, dolce, gentile, caratterizzata da una bella e autentica delicatezza d'animo. Una ragazza responsabile che aveva a cuore la sua situazione famigliare ma anche le amicizie che coltivava. Un ricordo, una memoria che diventano un messaggio, un'indicazione di percorso, maturare come ha fatto lei una delicatezza nelle relazioni, una responsabilità che sapeva farsi carico delle persone, a partire dalla sua mamma, per continuare con le amicizie. In questo senso lei avrebbe approvato la decisione della mamma di donare i suoi organi, per dare la possibilità di vivere a qualcun altro».

Idealmente stretta alla bara bianca, sovrastata da un cuscino di rose bianche, all'interno del Duomo, c'era la sindaca di Oderzo, Maria Scardellato, in rappresentanza della comunità opitergina. Presenti anche i genitori di Eralda Spahillari, l'altra vittima di Gorgo, i cui funerali si sono svolti sabato scorso a Ponte di Piave. A causa della forte emozione, la mamma della 19enne ha lasciato la cerimonia prima del termine del funerale, accompagnata dal marito. Al termine della celebrazione il Vescovo ha lanciato un messaggio contro le stragi sulle strade: «Un appello accorato che faccio a tutti quanti i giovani e meno giovani: quest'esperienza che abbiamo vissuto oggi ci aiuti ad essere tutti più responsabili, spero che possa davvero essere un aiuto in questo senso, la morte di Barbara non sia inutile». Il giovane alla guida della Bmw su cui viaggiavano le due ragazze e un altro amico, il 19enne di Pravisdomini, Mikele Tatani, resta ricoverato in gravi condizioni al Ca' Foncello di Treviso. La sua prognosi è riservata. In chiusura di cerimonia il momento più toccante con la lettura di due lettere, una scritta da Barbara solo pochi mesi fa e dedicata alla madre. Il secondo messaggio, invece, è stato letto dalle compagne di classe della terza S dell'Istituto Obici con al polso un braccialetto viola per non dimenticare mai la loro "Barby".