Per quarant'anni una colonna dell'ospedale di Oderzo, addio alla dottoressa Galizzi

Si è spenta sabato scorso, 19 novembre, all'età di 89 anni la dottoressa Giannina Galizzi, ex viceprimaria del laboratorio di analisi cliniche dell'ospedale di Oderzo, nosocomio in cui ha lavorato per oltre 40 anni, divenendone una vera e propria colonna. La donna, in pensione da qualche anno, è mancata nel centro servizi per anziani Casa Luigi e Augusta di Roncadelle. Il funerale si svolgerà domani, martedì 22 novembre, alle 10.30 presso il Duomo di Oderzo. Giannina, laureata in medicina e chirurgia all'università Alma Mter di Bologna, era figlia di Sante, farmacista molto noto per essere stato titolare della farmacia Galizzi in Calmaggiore a Treviso, attività poi gestita dalla sorella Vera. Era vedova di Kingsley Goodger, ingegnere inglese originario di Manchester che lavorava nel settore petrolifero. Lascia una nipote, Anita, la sorella Marilena e la nipote Lisa Drigo, pediatra a Motta di Livenza.