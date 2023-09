Liceo Scarpa a Oderzo: «Sede inagibile per l'intero anno scolastico»

Nel giorno in cui a Oderzo venivano inaugurati i lavori del nuovo campus dell'Istituto Cerletti (sede staccata di Piavon), la sindaca Maria Scardellato ha fatto il punto sulla situazione su un altro importante cantiere scolastico all'interno del territorio comunale, vale a dire il liceo Scarpa di Oderzo, sede staccata dell'istituto comprensivo di Motta di Livenza, dichiarato inagibile lo scorso gennaio.

«Stiamo tenendo monitorata ogni giorno la situazione dei lavori alle scuole medie Amalteo e alla sede staccata del Liceo Scarpa - spiega la sindaca -. Da gennaio studenti e insegnanti dei due plessi sono dislocati nelle aule del patronato “Don Bosco” di Motta di Livenza e nei locali della parrocchia “San Vincenzo De Paoli” a Oderzo. Purtroppo il rientro delle classi nella sede di Piazzale Europa non avverrà nel breve termine. Mentre alle scuole medie "Amalteo" i lavori di sistemazione saranno completati entro la fine della primavera, garantendo il ritorno degli studenti dal prossimo anno scolastico, al Liceo Scarpa la situazione è vincolata dai bandi di ristrutturazione o nuova edificazione. In entrambi i casi fino a giugno 2024 gli studenti delle scuole superiori non potranno fare rientro in quella che era la loro vecchia scuola e, se i bandi non saranno pubblicati per tempo, anche il prossimo anno scolastico rischia di iniziare senza che lo Scarpa di Oderzo abbia una sede unica di nuovo pronta ad accogliere gli studenti. L'ipotesi della ristrutturazione - conclude Scardellato - sarebbe senz'altro più veloce rispetto alla creazione da zero di un nuovo plesso scolastico nell'area già individuata vicino al Sansovino. La collaborazione con l'ente Provincia da parte del Comune è strettissima, siamo in contatto quasi quotidianamente per reperire i fondi necessari a dare inizio ai lavori».