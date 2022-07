Duemila donne colorano di rosa la notte di Oderzo

Il rosa, a Oderzo, è il colore della condivisione e della solidarietà. Duemila donne hanno partecipato alla quarta edizione della Notte Rosa, manifestazione podistica al femminile organizzata dalla Nuova Atletica Tre Comuni con la collaborazione della locale delegazione della LILT, la Lega italiana per la lotta contro i tumori, e il patrocinio dell’amministrazione comunale. L’obiettivo era una raccolta di fondi da destinare all’attività di volontariato della LILT. E l’evento ha rispettato in pieno gli auspici degli organizzatori, offrendo emozioni e divertimento, ma diventando anche una grande occasione di riflessione e solidarietà. Alla partenza, alle 20, in via Garibaldi, non lontano dalla stazione ferroviaria, c’erano anche il sindaco di Oderzo, Maria Scardellato, accompagnata dalla collega di Ponte di Piave, Paola Roma. E poi ancora Francesca Ginaldi, presidente della Nuova Atletica Tre Comuni, che ha sottolineato l’impegno del suo sodalizio nella promozione della cultura dello sport e del benessere, non solo al femminile.

C’erano nonne, figlie, nipoti, anche in tenerissima età. Una marea di donne, tutte con la maglietta rosa disegnata dalla fashion designer Serenella Spinacè. Applausi. Sorrisi. Abbracci. Parole di sostegno per chi sta combattendo con la malattia. Commozione per chi non c’è più. Poi il lungo fiume rosa è partito, invadendo con un allegro vociare il centro storico, sino ad arrivare al traguardo in Piazza Grande.

Era possibile scegliere tra due percorsi cittadini, di 5 e 8 km. Poche hanno corso, e del resto non era quello lo scopo. Quasi tutte l’hanno presa in tranquillità. Anche Maria, 87 anni. La partecipante meno giovane. Gli arrivi in Piazza Grande sono andati avanti per oltre un’ora. E, subito dopo il traguardo, l’immancabile ristoro con frutta fresca è stato il gradito sollievo in una serata caldissima. La festa è poi proseguita tra musica, selfie e applausi ai piedi del Torresin, la classica torre dell’orologio che svetta nel cuore di Oderzo.

L’impegno degli organizzatori, insieme al passaparola e al tam-tam nei social, ha determinato il coinvolgimento di un gran numero di gruppi, uno persino in rappresentanza della Scuola Primaria di San Polo di Piave. I più partecipati? Il Bello delle Donne, un gruppo di Oderzo con 88 iscritte. Poi: Xysstus Girls (45 iscritte), lo Skating Club Oderzo (38). E a seguire tutti gli altri. Gli organizzatori della Nuova Atletica Tre Comuni ringraziano la LILT, rappresentata in piazza dal responsabile della sezione opitergina Domenico Cattai, e l’amministrazione comunale per il grande sostegno ricevuto. L’unione fa la forza. E ha contribuito al successo della Notte Rosa. Appuntamento al 2023, con una nuova sfida.