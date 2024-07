Notte rosa, oltre 3mila donne in marcia per la Lilt: «Serata magica»

Partenza migliore di questa non poteva esserci per le Fiere della Maddalena 2024: venerdì 12 luglio ben tremila donne hanno preso parte all'evento inaugurale delle fiere, l'amatissima Notte Rosa, marcia in notturna a passo libero declinata sul tema della prevenzione a sostegno della Lilt, lega per la lotta di tumori.

Dalle bambine alle signore con qualche primavera in più, tutte vestite con l'iconica maglietta rosa con il simbolo del Toresin. C'è chi è arrivata in gruppo con le colleghe o le amiche di una vita, altre invece hanno preferito marciare con figlie, mamme e congiunte. Nel fiume rosa anche la sindaca di Oderzo, Maria Scardellato: dopo aver preso parte alla marcia, la sindaca ha dichiarato entusiasta: «È stata una notte magica» . Immancabile la presenza di Alessandro Gava, presidente provinciale di Lilt, promotore di un evento che ha visto il coinvolgimento di ben 60 volontari coordinati da Domenico Cattai. Il risultato è una grande festa rosa, sempre più partecipata di anno in anno e all'insegna di una perfetta organizzazione logistica, garantita da un ampio servizio d'ordine. All'arrivo la festa è proseguita in piazza Grande con musica e intrattenimento ad animare la prima notte delle Fiere della Maddalena che andranno avanti fino al 22 luglio con il concerto gratuito di Eugenio Finardi. Il divertimento, insomma, è appena cominciato.