Campione di ciclismo sceglie Oderzo per operarsi alla spalla

Il campione britannico Alexandar John Richardson ha scelto l’Ospedale di Oderzo per sottoporsi a un delicato intervento chirurgico alla spalla. Il 30 dicembre scorso il ciclista professionista, atleta dell’UCI ProTeam Alpecin-Fenix, è stato operato per una frattura alla spalla sinistra presso l’Unità Operativa Complessa di Ortopedia di Oderzo. Due giorni prima, mentre si allenava correndo in bicicletta nei pressi di Montebelluna, è stato tamponato da un furgone ed è caduto a terra riportando trauma alla spalla e al piede sinistro. Trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale di Montebelluna, gli sono state diagnosticate la frattura scomposta della clavicola sinistra e quella composta del piede sinistro. È quindi stato trasferito a Oderzo per l’esecuzione dell’intervento chirurgico alla spalla, mentre per il piede è stata sufficiente la gessatura.

«Le fratture alla clavicola - afferma il dott. Enrico Rebuzzi, direttore dell’Ortopedia di Oderzo, che ha eseguito l’intervento assieme al dott. Stefano Schiavetti e all’anestesista dott. Luigi Polesello - sono abbastanza comuni nei ciclisti e non sempre vengono operate data la loro tendenza a guarire bene. La frattura frammentata e scomposta riportata da Richardson, però, non era tra le più comuni. Si è trattato di un intervento delicato e non privo di rischi. La letteratura scientifica ha dimostrato che negli sportivi professionisti il trattamento chirurgico permette un recupero più veloce dell’arto e della muscolatura, consentendo così una rapida ripresa degli allenamenti per le future competizioni. All’atleta è stata applicata una placca in titanio opportunamente pre-modellata, ovvero costruita apposta per la clavicola. Questi mezzi di sintesi di ultima generazione sono in uso già da tempo nel nostro reparto, che è particolarmente dedicato alla chirurgia della spalla».

«Sono contento che il campione britannico abbia riposto la sua fiducia nel nostro centro, essendo io, tra l’altro, un appassionato di ciclismo - continua Rebuzzi. - L’intervento è ben riuscito e non ci sono stati problemi. Il paziente è stato dimesso la mattina dopo in buone condizioni ed è tornato in Inghilterra. I buoni risultati si ottengono con il lavoro di squadra che coinvolge vari specialisti medici e personale qualificato di sala e di reparto. Auguriamo all’atleta un pronto recupero».