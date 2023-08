Punto prelievi di Oderzo, al via la riorganizzazione per favorire i non deambulanti

Attivata una nuova modalità di accettazione al Punto prelievi di Oderzo, situato in via Luzzatti 45, per migliorare l’accesso delle persone, ottimizzare i tempi di effettuazione delle prestazioni ed evitare inutili assembramenti. La riorganizzazione, dovuta alla logistica della struttura, che eroga il servizio su due piani distinti, consente una distribuzione più razionale e il conseguente miglioramento dell’accoglienza dei pazienti, in particolare di quelli più “fragili”. Al piano terra vengono effettuati i prelievi dedicati alle persone con disabilità e alle persone non deambulanti, ai bambini dai 6 ai 13 anni, alle persone in terapia oncologica, alle donne in gravidanza, alle persone con prescrizione di soli esami urine ed alle persone con solo prescrizione di prelievo per PT-PTT; al primo piano vengono effettuati i prelievi a tutte le altre persone. Al momento della prenotazione tramite il sito dell’Ulss 2 (https://www.aulss2.veneto.it/prelievi) la persona interessata dovrà effettuare la scelta del piano corrispondente alla propria condizione.