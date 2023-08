Ex dipendente dell'Ulss muore improvvisamente a causa di un ictus

Nel genaio del 2022 aveva perso il marito, Aldo Tonetto. Ieri, 6 agosto, si è spenta a causa di un malore improvviso, un ictus da cui è stata colpita e che non le ha lasciato scampo. Grave lutto nella frazione di Colfrancui per l'improvvisa scomparsa, a 67 anni, di Paola Corte Pause, pensionata ma per ben 38 anni ispettore dell'ufficio igiene e veterinario dell'Ulss 2. Il funerale sarà celebrato alle 15.30 presso la chiesa parrocchiale di Colfrancui di Oderzo mentre il rosario è previsto per le ore 20 di domani, 8 agosto. Lascia i figli Antonella e Luigi con Virginia, la sorella Maria e la nipote Elena. Eventuali offerte saranno devolute alla missione di padre Bruno Dall'Acqua in Madagascar, realtà a cui la 67enne era profondamente legata come molti dei fedeli di Colfrancui. Paola Corte Pausa era molto conosciuta per il suo impegno nella comunità parrocchiale come catechista prima e da coordinatrice del grupppo anziani per cui organizzava viaggi e animava eventi sociali.