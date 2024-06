Scuole, il Ministero conferma alla provincia i fondi per Scarpa e Itis Planck

Novità in arrivo per la nuova succursale dell’IS Scarpa a Oderzo e per le future fasi dei lavori di costruzione della nuova struttura dell’ITIS Planck a Villorba: la Provincia di Treviso ha appena ricevuto comunicazione ufficiale dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che le progettazioni di fattibilità tecnica ed economica dei due interventi sono state ammesse ai finanziamenti del Fondo Progettazione Enti Locali, per un valore complessivo di 224.801 euro.

Nel dettaglio, i due progetti beneficiari del finanziamento riguardano:

- la Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica dei lavori di messa in sicurezza con demolizione, dismissione e ricostruzione della sede dell'ITIS "PLANCK" 2 e 3 stralcio, per 141.061 euro;

- la Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica dei lavori di messa in sicurezza con dismissione e nuova costruzione dell'I.S. Antonio Scarpa Succursale di Oderzo per 83.740 euro.

A dicembre la Provincia ha avviato i lavori di realizzazione del nuovo edificio destinato all’ITIS Planck di Villorba, inaugurando l’apertura del cantiere da 8.700.000 euro con la cerimonia di posa prima pietra insieme a tutta la comunità scolastica. Ora, grazie ai fondi per la progettazione dei prossimi stralci, una volta completate le opere previste dal 1° stralcio, si potrà procedere rapidamente anche con l’iter amministrativo delle fasi seguenti.

Pochi giorni fa, all’inaugurazione della parete verde verticale della palestra Amalteo di Oderzo, cofinanziata dalla Provincia attraverso il bando “aree verdi 2023”, l’Ente aveva annunciato il rientro nella città opitergina, da settembre, degli studenti dell’Istituto Scarpa fino a quest’anno ospitati temporaneamente a Motta di Livenza (per i lavori in corso alla medie Amalteo): a questa notizia si aggiunge oggi l’arrivo dei fondi per la progettazione di fattibilità dell’opera di costruzione della nuova succursale dell’IS Scarpa a Oderzo, intervento da 6.225.600 euro attualmente inserito nella graduatoria ministeriale in attesa di prossimi finanziamenti.

«Due novità importanti che aspettavamo da tempo: l’accesso ai fondi del MIT per le prossime fasi dei lavori a beneficio del Planck e dello Scarpa ci permette di accelerare sui tempi – spiega Stefano Marcon, presidente della Provincia di Treviso – Nonostante entrambe le progettazioni debbano essere integrate con ulteriori risorse, in fase di definizione, secondo le nuove disposizioni previste dal decreto legislativo n. 36/2023, si tratta di un primo passo avanti fondamentale per sbloccare le successive fasi di lavoro. Il cantiere del Planck a Villorba è già avviato da tempo e attualmente è in corso il 1° stralcio dei lavori, a cui seguiranno gli altri due stralci per cui abbiamo ottenuto i nuovi finanziamenti; la conferma dei finanziamenti del MIT per la progettazione della nuova succursale dell’IS Scarpa a Oderzo sarà un motivo in più, per il Ministero, per sbloccare la graduatoria e l’accesso ai fondi anche per la costruzione della sede».