Finge per scherzo un furto d'auto su Facebook, rischia la denuncia

Rischia di costare caro a un 24enne originario di Motta di Livenza lo scherzo che si è divertito a fare nei giorni scorsi pubblicando sul gruppo social "Oderzo segnala" la copertina del disco "Good kid, maad city" del rapper americano Kendrick Lamar con questa didascalia: "Ciao a tutti, mi è stato rubato stanotte questo Dodge Caravan del 1988 a Oderzo. Attenti". Per rincarare la dose nei commenti l'autore del post aveva aggiunto: "Sembrerebbe che l'abbiano preso, mi son fatto dare nome e cognome e l'ho cercato sui social. Ovviamente non italiano". Peccato che la foto del "presunto" ladro fosse proprio quella del rapper Kendrick Lamar, sconosciuto a molti opitergini iscritti al gruppo Facebook.

Apriti cielo: decine i commenti a sfondo razziale scaturiti dal post. In molti ci sono cascati, non riconoscendo il rapper, e l'amministratore del gruppo ha deciso di cancellare il post, giudicando lo scherzo fuori luogo e di cattivo gusto al punto da voler denunciare l'autore ai carabinieri per istigazione all'odio razziale. Il 24enne, una volta svelato lo scherzo, è stato riempito di insulti dagli utenti del gruppo. «Il post di Enrico De Piccoli è un esempio di come si fa incitamento all'odio razziale, infatti è un post falso con una foto di un'auto trovata su internet. Falso è anche il commento che annuncia l'identificazione del colpevole, chiaramente di colore, con la foto del cantante Kendrick Lamar. Questo comportamento oltre che vergognoso, è un reato. Ho già provveduto a fare tutti gli screen e nei prossimi giorni porterò il tutto alle forze dell'ordine affinchè valutino eventuali provvedimenti da prendere. L'autore è già stato bannato e nel post bloccato i commenti. Spero che il responsabile risponda del suo comportamento» conclude l'amministratore del gruppo.