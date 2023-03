Le mani della 'ndrangheta sul cantiere di pediatria di Padova: interdetta società

Il Prefetto di Padova, Raffaele Grassi, ha convocato nella mattinata di oggi, 14 marzo, la stampa per dare un importante annuncio riguardo un provvedimento preso a carico di una società in odore di 'ndrangheta. «I destinatari del provvedimento d'interdizione sono attualmente impegnati nei lavori di subappalti del nuovo padiglione pediatrico nell'azienda ospedaliera di Padova. L'interditiva emessa impedisce a questa impresa di avere rapporti con la pubblica amministrazione e quindi di poter beneficiare dei fondi pubblici. La presenza di questi soggetti contigui alla potente 'ndrina Grande Aracri conferma i loro interessi oltre i confini regionali di riferimento in aree ad alta vocazione economica». L'annuncio, non certo una buona notizia anche se è chiaro che c'è la soddisfazione di averli fermati in tempo, ha portato il direttore generale dell’Azienda Ospedale Università Giuseppe Dal Ben a ricostruire come si è arrivati a questo e a rassicurare sulla fine dell'opera nei tempi stabiliti: «Per quanto riguarda la nuova Pediatria abbiamo stilato un protocollo di vigilanza collaborativa con Anac che ha portato all’assegnazione dell’appalto alla ditta Genesio Setten». Il cantiere è stato infatti affidato il 17 marzo 2022 per un importo globale 46 milioni all'azienda di Oderzo. Dopodiché la stessa Setten ha proceduto via via con le opere in subappaltato, tra queste c'è la ditta che ha subito l'interdizione. Il cantiere è stato bloccato in mattinata. «La ditta è stata allontanata dal cantiere e verrà sostituita. Rispetteremo i tempi», assicura Dal Ben. La ditta in questione, di cui non è dato sapere il nome, ha sede legale nel padovano. Salgono a 4, con questo importante provvedimento, le informazioni interdittive antimafia emesse dal Prefetto nel corso di questi mesi.