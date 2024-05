Il Ministero boccia le stelline di Oderzo, la sindaca decide di pagare il conto

Il Ministero delle Infrastrutture, guidato da Matteo Salvini, ha definito come illegittime le ormai celebri stelline che il Comune di Oderzo aveva posizionato tra via Mazzini e via delle Grazie e ora la sindaca, Maria Scardellato, sarà costretta a sborsare quasi 13mila euro per le spese sostenute dall'Ente per l'installazione e la rimozione delle decorazioni che avrebbero dovuto rappresentare un'alternativa al più costoso porfido. Scardellato si è completamente fatta carico della responsabilità circa la scelta delle stelline, una querelle che va avanti da mesi e di cui si è discusso anche nel corso dell'ultimo consiglio comunale. «E' stato un errore mio, non dei dipendenti»: ha spiegato la sindaca che in questo modo eviterà eventuali guai con la Corte dei conti.