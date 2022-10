Giro d'Italia 2023, nella Marca la tappa da Oderzo alla Val di Zoldo

La cronoscalata del Lussari sarà la tappa regina del Giro d’Italia numero 106. Senza discussioni. E sarà anticipata da un’ultima settimana di fuoco. La corsa partirà il 6 maggio dall’Abruzzo con una tappa cronometro e finirà il 28 maggio a Roma. Nel mezzo una sola tappa in provincia di Treviso. la Oderzo-Val di Zoldo Palafavera.

L'appuntamento è per l'ultima settimana di gara: lunedì riposo, martedì arrivo sul Bondone sopra Trento, la montagna di Charlie Gaul. Mercoledì ultima volatona a Caorle, giovedì la Oderzo-Val di Zoldo-Palafavera, dura salita di 10 chilometri tra la valle di Cortina e la Val Zoldana. Poi, come solo il Giro sa da sempre magnificamente fare, l’omaggio alle vittime del Vajont a 60 anni dalla tragedia nella Longarone (salta così l’ipotizzata partenza da Erto e Casso)-Tre Cime di Lavaredo, in qualsiasi Giro senza Lussari la tappa regina. Dieci anni dopo l’impresa di Vincenzo Nibali sotto la neve. Il Veneto, e in particolare il Bellunese, si prepara a giocare ancora una volta un ruolo determinante nella storia del Giro d’Italia. La corsa rosa arriverà in Veneto mercoledì 24 maggio con l’arrivo di Caorle (partenza da Pergine Valsugana), per poi proporre due tappe davvero importantissime: la Oderzo-Val di Zoldo-Palafavera e la Longarone-Tre Cime di Lavaredo.

Il percorso

Nella tappa della provincia di Treviso, il 25 maggio, dopo la partenza da Oderzo ci sarà il passaggio sulla piana del Cansiglio per scendere dalla Val Cantuna, e passare a Ponte nelle Alpi prima di risalire verso Soverzene e Perarolo. Per arrivare a Palafavera ci si dirigerà verso Pieve di Cadore, affrontando poi il Passo Cibiana, per arrivare a Palafavera, sotto le piste da sci: un arrivo che ricorda quello del 2005, quando vinse Paolo Savoldelli. Il tappone più atteso invece partirà da Longarone nel 60° anniversario della tragedia del Vajont e proporrà ben sei passi dolomitici.

Da Longarone si scenderà verso Ponte nelle Alpi, Belluno quindi Mas, Agordo, Alleghe, Caprile e Arabba. Il Passo Campolongo sarà la prima salita seguita dal Passo Val Parola Si scende e si ricomincia a salire col Passo Falzarego, poi Colle Santa Lucia e Selva di Cadore prima del Passo Giau, da cui la gara arriverà a Cortina, ennesimo omaggio alla sede delle Olimpiadi del 2026. Da Cortina si affronterà il Passo Tre Croci, per arrivare allo splendido lago di Misurina e quindi alla storica ascesa verso le Tre Cime di Lavaredo, teatro di imprese leggendarie, ultima quella di Vincenzo Nibali nel 2013 sotto una fitta nevicata.

Il commento di Zaia

«Forza, concentrazione, determinazione, bellezza e passione: questi gli ingredienti della 106esima edizione del Giro d’Italia, la corsa più dura e spettacolare al mondo, che nel 2023 farà nuovamente tappa in Veneto. La carovana rosa attraverserà le strade, il litorale e le cime dolomitiche Patrimonio dell’Umanità, luoghi che in passato hanno visto scrivere pagine importanti della storia del ciclismo. Le tappe più dure, ma anche le più avvincenti dell’ultima settimana del Giro, saranno in scena in Veneto. Per la prima volta Caorle sarà protagonista di un traguardo e di una partenza, che darà il via alla frazione con finale in Val di Zoldo. Da Longarone partirà, infine, il faticoso tappone dolomitico con le Tre Cime di Lavaredo». Così il presidente Zaia ha salutato il Giro d’Italia 2023, l’evento che racconta da 106 anni le imprese di ciclisti, in programma quest’anno dal 6 al 28 maggio 2023. La corsa rosa arriverà in Veneto il 24 maggio e per tre giorni farà vivere agli appassionati di ciclismo un grande momento di sport.

“Sarà un Giro ad altissimo valore sportivo e ambientale per il Veneto, che potrà raccontare il suo territorio ma anche le sue ferite – continua Zaia -. Paesaggi che hanno vissuto sessant’anni fa la tragedia del Vajont e più recentemente quella della tempesta Vaia. Territori che vanno preservati e valorizzati anche attraverso eventi come quello della carovana rosa, che percorrerà le strade di una delle regioni più appassionate del pedale in Italia. I veneti amano lo sport, amano e praticano il ciclismo, amano il Giro d’Italia e sono fieri di seguire da vicino anche l’edizione 2023”.