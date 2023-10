Old Wild West cerca personale da assumere: «Cinquanta posti di lavoro in Veneto»

Old Wild West, la Burger & Steak House di Cigierre, è alla ricerca di 50 nuove figure professionali da inserire nei suoi locali in Veneto. I recruiting day, organizzati da Cigierre in collaborazione con Veneto Lavoro e i Centri per l’impiego della Regione, si terranno in due date: a Vicenza, l’11 ottobre, e a Villorba, il 18 ottobre. Oltre agli appuntamenti organizzati in presenza, l’azienda ha anche avviato con i Cpi del Veneto una collaborazione continuativa per la segnalazione di profili nelle altre zone della Regione in cui sono presenti i propri ristoranti, in particolare a Padova, Conegliano e Verona.

Il commento

«Il Veneto è una regione fondamentale per il futuro della nostra azienda - spiega Mario Perego, Group Head of HR di Cigierre. “Qui abbiamo effettuato ben 280 assunzioni solo negli ultimi 6 mesi: sinonimo del fatto che crediamo nel grande potenziale di questo territorio, strategico per il nostro sviluppo. È un piacere poter collaborare ancora, in questo percorso, con le Istituzioni del territorio e in particolare con Veneto Lavoro e i Centri per l’impiego della Regione: facciamo il nostro lavoro con grande entusiasmo ed è sempre stimolante poter collaborare con Enti Locali che mostrano in ciò che fanno la stessa dedizione».

Info utili

Per candidarsi le persone interessate potranno rispondere alle offerte di lavoro pubblicate sui siti dei centri per l’impiego delle città coinvolte, inviando la propria candidatura. Ogni CPI farà poi una selezione dei candidati da coinvolgere nelle varie fasi del recruiting e, al termine del percorso di selezione, i 50 profili scelti verranno impiegati all’interno dei ristoranti Old Wild West presenti sul territorio della Regione.