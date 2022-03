Oliviero Toscani compie 80 anni, arrivano gli auguri di Luciano Benetton

Compleanno speciale per Oliviero Toscani: il controverso fotografo ha festeggiato lunedì 28 febbraio il traguardo degli 80 anni. Tantissimi i messaggi e gli attestati di stima arrivati a Toscani: dalle 80 rose +1 consegnate dal suo editore, Elisabetta Sgarbi, fino alla dedica di Luciano Benetton che ha comprato un'intera pagina di giornale per augurare un felice compleanno all'amico.

«Ad un amico geniale - si legge nella dedica di Benetton - che mi ha convinto a mettere un preservativo su un obelisco in Place de la Concorde, ad aprire un centro di ricerca per artisti, a far baciare un prete ed una suora per una pubblicità di moda. Ma soprattutto la persona con cui per anni ho lottato contro intolleranza, guerra, razzismo e Aids. Oliviero, il mio augurio è che il mondo che sognavamo oggi sia un po' più vicino». Parole speciali che fanno sembrare davvero lontano il licenziamento di Toscani da Fabrica avvenuto nel febbraio 2020 dopo le sue dichiarazioni sul ponte Morandi alla trasmissione radiofonica "Un giorno da pecora". Toscani ringrazia ma non senza polemica, replicando: «Se Benetton non avesse incontrato me forse il brand sarebbe sconosciuto».