Ollivander, una promessa ed una scommessa: apre la nuova comunità per minori a Fossalunga

Un nome che è anche una promessa ed una scommessa. Si chiama Ollivander, la nuova comunità diurna per minori inaugurata oggi a Fossalunga di Vedelago. Sì, Ollivander, come il personaggio di Harry Potter, noto per essere tra i migliori fabbricatori di bacchette magiche al mondo. La sua dote è la capacità di selezionare i legni da bacchetta e le sostanze per i nuclei, accoppiandoli tra loro e poi facendoli corrispondere al loro compagno ideale: un connubio perfetto e personalizzato a seconda della persona! Ed è proprio quello che gli educatori della cooperativa Kirikù onlus promette e scommette di fare gestendo la comunità: occuparsi dei bambini e ragazzi in maniera personale e personalizzata, a tu-per-tu, rispettando la personalità, le origini ed i tempi di ciascuno. Quella aperta nei giorni scorsi a Vedelago è la seconda comunità nel territorio dell’ex Ulss 8, dopo quella di Crocetta del Montello attiva da oltre 10 anni e che finora ha ospitato un centinaio minori.

La comunità Ollivander si trova a Fossalunga in Villa Pomini Galli, proprio accanto ad un altro luogo dedicato al sociale: casa Crico, il co-housing attivato nell’ambito dell’operazione SISUS con 9 alloggi destinati all’emergenza abitativa gestiti in sub-appalto dalla cooperativa Una Casa per l’uomo. La struttura nasce su impulso dell’Ulss 2 Marca Trevigiana per dare un ulteriore spazio nella castellana e un’occasione di crescita e di sostegno ai minori che provengono da famiglie che vivono un temporaneo periodo di disagio e difficoltà. 10 sono i bambini e ragazzi che saranno ospitati nella comunità di minori, scelti sulla base di un’analisi legata ai bisogni - anche familiari - compiuta dai Servizi specialistici e sociali dei vari Comuni.

Ogni minore seguito dalla comunità diurna viene accompagnato nella sua quotidianità fatta di scuola al mattino, il pranzo in comunità e altre attività nel pomeriggio compiute sia presso la struttura che altrove (sport, musica, cinema). Quindi, alla sera, ognuno torna dalla propria famiglia secondo un approccio - collaudato in Kirikù nel tempo - finalizzato a mantenere il legame quotidiano tra minore e famiglia, come spiega il presidente della cooperativa, Mauro Gazzola: “Ciò che caratterizza l’approccio della nostra cooperativa è un intervento mirato che comprende sia il minore ma anche la famiglia. Scopo del nostro supporto è quello di accompagnare tutto il nucleo famigliare in un percorso di crescita fondamentale per assicurare un adeguato sviluppo dei minori. È un’azione, quindi, che non si sostituisce ai genitori, ma li affianca. Non solo. In questa stessa ottica di tutela delle origini del minore, vengono mantenute anche le relazioni e le attività che i bambini e ragazzi svolgono nel proprio quotidiano perché la crescita non può prescindere da quanto i minori avevano intessuto nel proprio luogo di provenienza”.

Commenta il sindaco, Cristina Andretta: “E’ un piacere ma anche un onore ed una responsabilità poter ospitare nel nostro territorio una comunità per minori. Era un bisogno sentito tanto dalle famiglie quanto dalle istituzioni che spesso, tanto quanto i genitori, si trovano in difficoltà nel dare un sostegno educativo concreto e professionale ai nuclei che vivono una condizione temporanea di disagio. Mi sento di dire che i bambini ed i ragazzi che saranno ospitati nella comunità Ollivander saranno in buone mani. Da anni il Comune di Vedelago collabora con Kirikù ed i suoi educatori nell’ambito educativo e sociale rappresentando di fatto un collaboratore fondamentale per l’assistenza ed il supporto alla genitorialità e, in generale alle famiglie. Per cui non mi resta che augurare buon lavoro agli educatori e un altrettanto buon percorso ai minori che frequenteranno la struttura”.