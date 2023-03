Open day al 51° Stormo, un folla invade la base: «Era giusto aprire alla gente e ai bambini»

I cento anni dell'aeronautica militare festeggiati a Istrana: in migliaia per un evento che ha richiamato molti appassionati del volo dalla Marca e non solo. Ad accoglierli il comandante Emanuele Chiadroni e le quasi mille persone che lavorano presso la base militare. Viabilità in tilt in tutta la zona

Tanti semplici cittadini, bambini, curiosi, appassionati del volo, ex avieri o dipendenti della base. C'è chi ha fatto migliaia di chilometri per rivedere gli amici di un tempo o semplicemente tornare tra hangar e piste, un luogo caro a molti e che fa riaffiorare tanti ricordi e avventure. E' stata una vera e propria invasione (pacifica) quella che ha paralizzato per tutta la mattinata di oggi, 28 marzo, il traffico in tutta la zona dell'aeroporto militare di Istrana. Poco male. Valeva la pena attendere qualche minuto per assistere allo spettacolo dei velivoli F2000 e Amx che hanno tenuto tutti con il naso all'insù dalla tarda mattinata e per tutto il pomeriggio a seguire. In questo modo il 51° Stormo, con un open day dal grande successo di pubblico (tante anche le scolaresche intervenute per l'occasione), ha voluto celebrare il centenario dell'aeronautica militare: in diverse migliaia sono accorsi per una giornata da ricordare e che voleva essere un ringraziamento dei mille dipendenti della base, il comandante Emanuele Chiadroni in testa, ad una popolazione che ha sempre dimostrato grande affetto e ammirazione per il 51°, fiore all'occhiello di questo territorio.

A precedere l'apertura dei cancelli della base al pubblico si è tenuta una cerimonia a cui hanno preso parte le principali autorità civili e militari della Marca, il Prefetto Angelo Sidoti, il Questore Manuela De Bernardin Stadoan, i comandanti provinciali di carabinieri, Massimo Ribaudo, Guardia di Finanza, Francesco De Giacomo, e vigili del fuoco, Giuseppe Costa oltre ad alcuni sindaci tra cui le prime cittadine di Istrana e Vedelago, Maria Grazia Gasparini e Cristina Andretta.

«Istrana e il 51° Stormo coesistono con il territorio dalla fine degli anni '60 e non potevamo non aprire al pubblico, a tutta la Marca trevigiana e a tutti gli appassionati di aeronautica per far capire che facciamo» ha spiegato ai giornalisti il comandante Emanuele Chiadroni «facciamo vedere oggi quelle che sono le nostre capacità, ad Istrana lavorano mille uomini quindi la fuori questo non si percepisce, sono tutti quanti addestrati, preparati e svolgono il loro lavoro sostanzialmente per mandare in volo piloti e aeroplani dell'aeronautica militareche volgono un ruolo istituzionale che è quello della difesa aerea nazionale, quindi non potevano non dire grazie anche perchè durante la nostra normale attività quotidiana abbiamo tante persone che ci vedono, ci fotografano e ci salutano. Oggi che è il nostro anniversario era giusto aprire alla popolazione, soprattutto ai bambini, far capire cos'è l'aeronautica oggi, quello che facciamo e soprattutto far trasmettere l'entusiasmo che abbiamo nel celebrare questi cento anni».

Tra le molte personalità presenti non poteva certamente mancare Giancarlo Iannicelli che ha incontrato un amico ed ex commilitone, il luogotenente Raffaele Caimano. «Questa è stata la nostra vita per tanti anni, l'aeronautica è un modello di vita. Nel nostro territorio, insieme agli alpini, qui c'è un forte radicamento: qui c'è la storia del volo. Una volta ogni campo era un aeroporto per gli aerei del tempo. C'è un attaccamento impensabile, quasi tutte le famiglie hanno avuto in passato un parente in aeronautica. Pensate che la nostra provincia ha avuto tre Stormi operativi (oltre a Istrana, altri due a Canizzano)»: ha detto Iannicelli. «E' molto commovente, abbiamo fatto 40 anni di servizio in aeronautica, la maggior parte qua, almeno 34 anni, sono molto felice, è bello festeggiare questo compleanno con loro. Quando sono arrivato qua, tanti anni fa, ho subito messo radici»: così invece Caimano, molto emozionato nel ritornare a Istrana e rivedere l'amico Giancarlo.