Professioni sanitarie, tre open day a gennaio e febbraio nella sede di Treviso

Si svolgeranno tra gennaio e febbraio i tre appuntamenti dedicati agli Open day dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie dell’Università di Padova, nella sede di Treviso, ospitati dall’Ulss 2 Marca trevigiana: corsi triennali in Assistenza sanitaria, Igiene dentale, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di audioprotesi e Tecniche di Radiologia medica e per immagini. Dall’Anno Accademico 2024-2025 sarà attivato, inoltre, anche il corso di laurea in Tecniche di laboratorio biomedico.

Si tratta di un’iniziativa che amplia l’informazione già avviata dall’Azienda che, attraverso i social con l’hashtag #Scegliiltuofuturo, ha pubblicato post dedicati alla presentazione dei Corsi di Laurea. Gli Open day sono rivolti a tutti gli studenti che frequentano il 4° e 5° anno delle Scuole Secondarie di secondo grado, della Provincia di Treviso, ma non solo, e sono finalizzati a far conoscere ai giovani l’offerta formativa del territorio per orientare la scelta universitaria. Ogni anno migliaia di studenti partecipano alle selezioni dell’Ateneo patavino per l’ammissione ai Corsi di Laurea dell’area sanitaria; per tale motivo, l’Ulss 2 sta organizzando momenti informativi dedicati, arricchiti da simulazioni pratiche, in modo che la scelta del percorso universitario si possa fondare su occasioni di approfondimento delle peculiarità dei percorsi e sulla conoscenza dei numerosi sbocchi occupazionali e potenzialità post lauream. I partecipanti saranno guidati dai Coordinatori e tutor dei sette Corsi di Laurea nel prendere parte ad attività specifiche delle professioni sanitarie, anche utilizzando innovativi strumenti didattici, in un ambiente che simula in modo fedele la realtà clinica. Gli open day si svolgeranno nei pomeriggi del 10 e 24 gennaio e 15 febbraio, dalle ore 15 alle 17, nel polo universitario di Via Venier 46. A partire da gennaio, inoltre, verranno organizzati in alcune scuole secondarie della Provincia anche degli incontri di orientamento, con approfondimenti su tematiche di natura sanitaria.

È possibile iscriversi ad uno dei tre appuntamenti, compilando il form nel sito dell'Ulss 2.