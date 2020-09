Malore fatale, operaio trovato morto in casa a 42 anni

Lo hanno trovato senza vita in camera da letto nella mattinata di domenica 27 settembre. Alex Zatta, operaio di 42 anni residente in Via Martiri della Libertà a Resana, ha perso la vita a soli 42 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", a ritrovare il corpo del 42enne è stata la sorella di Alex, Jessica, residente a Camposampiero. I due si sentivano spesso via telefono. Sabato la sorella aveva mandato vari messaggi ad Alex senza però ricevere nessuna risposta. Insospettita per l'accaduto, domenica mattina ha deciso di fare visita al fratello dopo essere stata in cimitero sulle tombe dei genitori, morti di recente. Quando Jessica ha visto che Alex non rispondeva al citofono ha usato la sua copia delle chiavi per entrare in casa e controllare che il fratello stesse bene. Purtroppo Alex era già morto in camera da letto. La causa del decesso sarebbe riconducibile a un malore improvviso che non avrebbe dato al 42enne il tempo di chiamare i soccorsi sul posto. Il personale del Suem 118 non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'operaio. Impiegato fino a poco tempo fa in una cartiera di Camposampiero, Alex era rimasto da poco senza lavoro. Padre di una figlia adolescente, viveva da solo dopo la separazione dalla moglie. Sul luogo della tragedia sono intervenuti anche i carabinieri di Castelfranco Veneto. La pista del gesto estremo sarebbe da escludere ma è possibile che sul corpo del 42enne venga disposta l'autopsia per accertare le esatte cause del decesso.