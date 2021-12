Operazione Strade Sicure: Treviso cede il Comando del Raggruppamento "Veneto"

Dopo circa sei mesi di impiego operativo, il 33° reggimento EW di Treviso, guidato dal Colonnello Ettore Pontiroli, cede il Comando del Raggruppamento "Veneto" all’8° reggimento genio gustatori paracadutisti "Folgore" di Legnago (VR) comandato dal Colonnello Fabio Mariano. Negli ultimi sei mesi, gli oltre 200 uomini e donne del Raggruppamento a guida 33° reggimento EW, sono stati incessantemente impegnati in concorso e in stretto coordinamento con le Forze dell'Ordine per la vigilanza di oltre 80 siti sensibili nelle città di Treviso, Padova, Verona, Vicenza e Venezia al fine di contrastare e prevenire atti criminosi e di terrorismo oltre all'attività di controllo delle misure governative di contenimento e contrasto alla diffusione del Covid-19.

Oltre 7000 attività di pattugliamento, 3000 le persone identificate, 10 quelle denunciate e 8 tratte in arresto, 40 veicoli controllati, lotta allo spaccio di sostanze stupefacenti, sequestro di armi e numerosi interventi ordinari in soccorso dei cittadini lungo le strade, le stazioni ferroviarie, le piazze, gli aeroporti: sono i numeri dell’ Operazione "Strade Sicure", durante il periodo alla guida del 33° reggimento EW di Treviso. Questi numeri certificano l'impegno dell'Esercito Italiano, uno sforzo quotidianamente ripagato dalle attestazioni di stima e riconoscenza ricevute dalle autorità Prefettizie e dai rappresentanti degli enti locali, ma soprattutto dal senso di gratitudine dimostrato dalla popolazione residente.