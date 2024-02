Formazione e lavoro, progetto "Filo" per 60 giovani inattivi o disoccupati

Intercettare 60 giovani inattivi, disoccupati o in dispersione scolastica e offrire loro un’opportunità di scoperta dei propri talenti e competenze chiave per l’autonomia sociale ed economica grazie ad una rete territoriale di prossimità, inclusiva, multidimensionale e multidisciplinare pubblico-privata. Questo lo scopo del progetto “F.I.L.O. – Formazione, Inserimento, Lavoro, Opportunità” finanziato dalla Regione Veneto con la direttiva “Giovani Energie - Azioni sperimentali per l’attivazione dei giovani nella definizione del proprio percorso formativo e professionale”.

Il progetto è stato presentato venerdì 9 febbraio alla Scuola di Formazione Professionale Fondazione Opera Monte Grappa nel corso di un seminario-incontro degli attori della rete del territorio. Il seminario ha visto la partecipazione di Andrea Marin, assessore alle Politiche Giovanili e Sport di Montebelluna, di Mauro Migliorini, sindaco di Asolo e di Martina Bertelle, assessore al Sociale di Valdobbiadene e vicepresidente della Provincia di Treviso, oltre alla partecipazione dell’Ufficio Scolastico Provinciale e di Veneto Lavoro. Il progetto, che ha come capofila Metàlogos, azienda che svolge attività di formazione, consulenza, ricerca e coaching rivolte alle organizzazioni private, pubbliche e sociali, vede la partecipazione operativa delle cooperative “Kirikù”, “L’incontro” e “Una Casa Per l’Uomo” e continuerà fino a giugno 2025.