Opere pubbliche a Villorba, in arrivo quasi 50mila euro di contributi

Il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell’Interno ha di recente reso pubblico l’elenco dei Comuni ai quali spetta un contributo come cofinanziamento della progettazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza del territorio. In quest’ambito sono stati assegnati al Comune di Villorba complessivamente 49.357,31 euro. La somma corrisponde al contributo di 24.836,86 euro per la progettazione dei lavori di sistemazione di via Piave (I stralcio) – realizzazione di nuova rotatoria all’intersezione di via Piave con via Selghere per il cui intervento è prevista una spesa complessiva di 550 mila euro e già cofinanziato dalla Provincia di Treviso per 165 mila euro. Un contributo di 19.609,20 euro è invece destinato per la progettazione dei lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola secondaria di primo grado “G.Scarpa” il cui intervento prevede una spesa complessiva di 1.800.000 euro già cofinanziato dal fondo Interventi Straordinari per l’Edilizia Scolastica per 1.400.000 euro. E’ infine destinato alla progettazione dei lavori di realizzazione del nuovo refettorio ed adeguamento antincendio della scuola primaria “G. Marconi” di Catena il contributo di 4.900,66. euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.