Orchestra Filarmonia Veneta, Massimo Raccanelli nuovo direttore artistico

Nuova direzione artistica per l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta: è il trevigiano Massimo Raccanelli, 35 anni, violoncellista e direttore d’orchestra, il nome scelto per guidare il futuro artistico della compagine orchestrale veneta. Una nomina che segna l’inizio di un nuovo corso per l’Orv, che si prepara a una profonda riorganizzazione affidandosi a una figura di competenza e dalla visione internazionali, per crescere ulteriormente e ampliare il proprio raggio d’azione a livello sinfonico. Affidato poi l’incarico di segreteria artistica alla musicista Anna Campagnaro.

I commenti

«Sono onorato ed entusiasta di questa nomina - esordisce il nuovo direttore artistico Massimo Raccanelli -. Sono pronto a mettere le mie esperienze di studio e musicali a servizio di quella che sento l’orchestra del mio territorio, impegnandomi a farla crescere da tutti i punti di vista. Il mio desiderio è quello di portare suggestioni e relazioni dal centro Europa, per far dialogare l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta con altre compagnie europee e far arrivare i migliori talenti della musica internazionale in città e in Veneto».

«Siamo consapevoli della necessità di un nuovo corso per l’Orv. Per questo abbiamo voluto puntare su un giovane direttore trevigiano con un solido curriculum e un’esperienza internazionale per promuovere una profonda riorganizzazione dell’Orchestra - spiega Alberto Barbaro, presidente dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta -. Il grande amore che tutti gli strumentisti nutrono per questa realtà è stato per anni collante e motore per la sua sopravvivenza. Oggi aspiriamo a porci come interlocutore autorevole non solo nel repertorio lirico ma anche nella produzione sinfonica, con una programmazione puntuale e diversificata, e affidiamo alle competenze e all’energia di Massimo Raccanelli questo cambiamento. Anche la nomina a segretario artistico di Anna Campagnaro, stimata violoncellista e cameristica già ideatrice di Gocce Musicali per la Natura, va in questa direzione».

«Siamo orgogliosi di vedere sul podio dell’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta Massimo Raccanelli, trevigiano doc, giovane e con tanta voglia di affermarsi in un panorama musicale che lo vede già protagonista, grazie allo studio, alla costanza e alla professionalità che lo contraddistinguono - conclude il sindaco di Treviso, Mario Conte -. Siamo certi che grazie alla sua freschezza e al suo entusiasmo e ad una programmazione di concerti particolarmente significativa, l’Orchestra potrà affermarsi in ambito nazionale e internazionale».

L'orchestra

Nata nel 1980, l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta è stata per anni la protagonista delle stagioni concertistiche e liriche del Teatro Comunale di Treviso, del Teatro Sociale di Rovigo, di Operafestival di Bassano del Grappa e strumento principale della Bottega-laboratorio per giovani cantanti e musicisti diretta dal maestro Peter Maag. Moltissime le produzioni liriche a cui ha preso parte – oltre 600 il numero delle recite tenute tra teatri lirici e di tradizione e festival italiani e stranieri – così come le partecipazioni a festival prestigiosi e le attività con le più autorevoli istituzioni musicali internazionali. Oltre alle collaborazioni con artisti importanti del mondo lirico e sinfonico, la compagine orchestrale veneta da oltre 10 anni si è avvicinata alla musica jazz, leggera e pop condividendo il palco con artisti internazionali. Solo nel 2022 l’Orchestra Regionale Filarmonia Veneta è stata impegnata in quasi 70 appuntamenti, spaziando dal repertorio lirico a quello sinfonico e passando per qualche incursione nella musica pop.

Il nuovo direttore

Nato a Treviso nel 1988, Massimo Raccanelli si diploma in Violoncello con il massimo dei voti al Conservatorio di Castelfranco Veneto con il M° Walter Vestidello perfezionandosi successivamente con i maestri Mario Brunello, Enrico Bronzi e Antonio Meneses. In Direzione d’Orchestra si diploma (Laurea Magistrale) nel 2016 presso l’Hochschule di Monaco di Baviera nella classe del M° Bruno Weil.

È primo violoncello della “Venice Baroque Orchestra” (Andrea Marcon) con cui suona, anche in qualità di solista, nelle più prestigiose sale da concerto: Carnegie Hall di New York, Berliner Philharmonie, Musikverein di Vienna, Barbican Center, Sala Tchaikovsky di Mosca, Tokyo Opera Hall, Disney Hall di Los Angeles e molte altre. Alla carriera di violoncellista affianca quella di Direttore d’Orchestra. Ha partecipato in qualità di assistente del M° Bruno Weil e M° del Coro alla produzione presso Schloss Weikersheim (Jounesse Musicales) di “Così fan tutte” di Mozart (2011). Ha diretto la Georgische Kammer Orchester (Ingolstadt), l’Orchestra del Jungesmusik Podium Dresda-Venezia, Baroquipe, Accademia d’Archi Arrigoni ed ha effettuato numerosi concerti con la Bad Reichenhaller Philarmonie di cui dal 2013 al 2015 ne è Direttore Ospite. Da Ottobre 2012 fino a Febbraio 2014 è stato Direttore Musicale di “StOrch” (Studenten Orchester München). Dirige l’Orchestra della Città di Granada eseguendo la 5a Sinfonia di Tchaikovsky e il Concerto per Violoncello di Elgar con Thomas Demenga in qualità di solista. Alla guida dell’Oktopus Ensemble dirige al Gasteig di Monaco di Baviera la Prima Assoluta di “Das Große Lächeln” di Wilfried Hiller, uno dei più rinomati ed eseguiti autori tedeschi. In qualità di assistente del Prof. Bruno Weil dirige una serie di recite di Don Giovanni e Nozze di Figaro presso il Festival di Jounesse Musicales Deutschland presso lo Schloß Weikersheim. Dirige la Venice Baroque Orchestra con Xavier de Mestre in qualità di solista presso il prestigioso Grafenegg Festival ( Vienna ) e presso “Stiftkonzerte”-Sankt Florian (Linz). Nel settembre 2022 dirige per Biennale di Venezia il VenEthos Ensemble per la prima assoluta di The Return di Simon Steen-Andersen e successivamente dirige una serie di concerti alla guida della Filarmonia Veneta al Teatro Comunale all’interno della stagione “Gocce musicali”. Come direttore ha collaborato con artisti con artisti quali Mario Brunello, Thomas Demenga, Xavier de Mestre, Leonora Armellini, Giovanni Andrea Zanon. Dal 2022 è direttore musicale del progetto giovanile europeo Junges Musik Podium Dresda-Venezia.