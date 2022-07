Acqua in esaurimento: «Per orti e giardini al massimo un'ora a giorni alterni»

Il Consorzio di bonifica Piave, già lo scorso febbraio, aveva previsto che il 2022 sarebbe stato un anno caratterizzato da un'importante e prolungata crisi idrica. Evidenti l’eccezionale scarsità di precipitazioni, il ridotto apporto nivale e di conseguenza la difficoltà di riempimento degli invasi montani a garanzia di una continuità alle derivazioni irrigue e quindi di soddisfare le necessità di attingimento per le colture agricole nell’alta pianura trevigiana.

Il Consorzio ha iniziato già da allora, con attenzione quotidiana e scrupolosa a contenere i prelievi, risparmiando acqua e ciò, finora, ci ha consentito di soddisfare i fabbisogni irrigui di oltre 50mila utenze (irrigate a mezzo di reti strutturate quali impianti a pressione e da canali). A seguito dell'ordinanza regionale del 3 maggio 2022, con la quale è stato dichiarato lo stato di crisi idrica sull’intero territorio regionale e fornito indicazioni operative ai gestori per il superamento della criticità in vista della stagione irrigua, si è applicato con attenzione quanto sollecitava l'ordinanza, tra cui la massima parsimonia nell’uso, ed in particolare quanto stabilisce l’art. 167 del D.lgs. 152/2006, ovvero che in caso di scarsità d’acqua va garantito prima l’uso umano, poi l’agricolo, quindi gli altri usi. Ad oggi, attraverso l’ente gestore dei laghi Enel Green Power, è noto che la limitata disponibilità d’acqua negli invasi montani è tale da far prevedere che con l’attuale intensità di prelievo, l’approvvigionamento ottimale delle reti irrigue possa essere mantenuto non oltre la fine del mese di luglio-inizio di agosto. Per tale ragione, il consiglio di amministrazione del Consorzio Piave, presieduto da Amedeo Gerolimetto, ha deliberato, a partire dalla data del 19 luglio 2022

L'utilizzo dell’acqua sui terreni agricoli avvenga esclusivamente a fini irrigui, attenendosi scrupolosamente agli orari assegnati e nei limiti del fabbisogno colturale strettamente necessario.

Il prelievo per orti e giardini venga limitato a non più di 1 ora, a giorni alterni secondo il seguente schema: civici pari nei giorni pari, civici dispari nei giorni dispari.

A seguito di ciò, informiamo che sarà possibile un'alimentazione ridotta della rete naturale e dei canali alimentati per usi che non sono agricoli. La situazione è critica, a tutti i cittadini è raccomandato l’utilizzo corretto e parsimonioso della risorsa idrica prelevata dalle reti irrigue, evitando sprechi, perdite d’acqua e modalità difformi da quanto sopra disposto. Il personale consorziale di guardiania vigilerà sull’osservanza delle disposizioni adottate e qualora fosse accertata una violazione saranno applicate le penali previste dal vigente regolamento per l’utilizzo irriguo.

Altre informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sul sito del Consorzio di bonifica Piave.