Nuova ordinanza del Comune: parrucchieri ed estetisti aperti anche domani

Anche acconciatori e barbieri potranno aprire al pubblico prima della sospensione prevista a partire da lunedì, quando il Veneto entrerà in zona rossa

Sabato mattina il Comune di Treviso ha reso noto che è stata firmata un’ordinanza sindacale che dispone per domani, domenica 14 marzo, la possibilità per le attività parrucchiere, acconciatore, barbiere ed estetista di aprire al pubblico prima della sospensione prevista a partire da lunedì, quando il Veneto entrerà in zona rossa. Sarà dunque consentita l’apertura facoltativa di questi servizi alla persona dalle ore 7 alle ore 20 su tutto il territorio comunale di Treviso.