Obbligo di mascherina all'aperto dalle 18 alle 6: discoteche chiuse

Discoteche chiuse in tutta Italia e obbligo di mascherina (anche all'aperto) dalle ore 18 di sera alle 6 del mattino. Sono le due novità principali introdotte, domenica 16 agosto, dalla nuova ordinanza del Ministero della Salute.

Un nuovo decreto che non lascia spazio a ulteriori deroghe delle Regioni. Il documento non potrà essere modificato concedendo misure meno severe quindi. A partire da lunedì 17 agosto, dalle ore 18 di sera alle 6 del mattino sull'intero territorio nazionale sarà obbligatorio indossare le mascherine anche all'aperto, in tutti i locali aperti al pubblico e anche negli spazi pubblici (piazze, slarghi, vie) a rischio assembramenti, anche di natura spontanea o occasionale. Il Governo ha deciso di chiudere tutte le sale da ballo, discoteche e locali all'aperto e al chiuso. Stop alla movida dunque, poche ore dopo i festeggiamenti di Ferragosto. Una decisione che era nell'aria già da alcune ore. Nella mattinata di oggi, domenica 16 agosto, la discoteca King's di Jesolo era stata chiusa per 5 giorni per non aver fatto rispettare le norme anti-Covid nella serata evento di Ferragosto.

Il bollettino di domenica 16 agosto

Sono 44 i nuovi casi positivi al Coronavirus oggi in Veneto, di cui 5 in provincia di Treviso. La provincia di Verona registra il maggior numero di casi (19) seguita da Padova con 7 nuovi positivi. Restano 9 i ricoverati in area non critica all'ospedale Ca' Foncello, 572 i casi attualmente positivi nella Marca mentre sono 1196 le persone attualmente in isolamento in provincia di Treviso.