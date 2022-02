Carnevale 2022: Castelfranco vieta bottiglie di vetro, spray e stelle filanti

In occasione del tradizionale luna-park in piazza Giorgione, con l’allestimento degli spettacoli viaggianti previsto per i festeggiamenti del Carnevale 2022 da sabato 26 febbraio a martedì 1° marzo, il Comune di Castelfranco Venetoha disposto, con apposita ordinanza, il divieto di vendita per asporto e il consumo di bevande in contenitori di vetro. Vietato anche l'uso di materiali imbrattanti.

Scopo dell’ordinanza è quello di prevenire situazioni di degrado e rimuovere gravi pericoli per la pubblica incolumità causati dall’abbandono di contenitori e/o bicchieri di vetro da parte degli avventori degli esercizi commerciali e, prevedendo la partecipazione di numerose persone, vietare l'uso di spray, schiume, stelle filanti spray nonché il lancio di farine, polveri e materiali non direttamente connessi ai festeggiamenti carnevaleschi che, oltretutto, creano problemi di imbrattamento e decoro dei partecipanti e dei luoghi in cui vengono lanciati. Nello specifico l’ordinanza vieta nell’area del centro storico sabato 26 febbraio dalle ore 14 alle 23, domenica 27 febbraio dalle ore 10 alle 22, lunedì 28 febbraio e martedì 1° marzo dalle ore 14 alle 22: