Veneto, nuova ordinanza: «Al bar consumazioni solo al tavolo dalle ore 15»

Sarà valida dal 10 febbraio al 5 marzo. Nuove restrizioni per bar e locali: al pomeriggio non si potrà consumare in piedi o al banco. I sindaci potranno chiudere strade e piazze

«Oggi, martedì 9 febbraio, presento la nuova ordinanza: l'idea è quella di evitare nuovi assembramenti. Sarà in vigore da domani fino al 5 marzo (data di fine del Dpcm attualmente in vigore)».

Con queste parole il Governatore del Veneto, Luca Zaia, ha presentato il nuovo provvedimento regionale per scongiurare un ritorno dei contagi. «Avevamo pensato di rendere valida l'ordinanza solo per i Comuni capoluogo - ha spiegato Zaia - Ma alla fine sarà valida per tutti i Comuni del Veneto. Non sono restrizioni particolari, i confini comunali restano aperti. Spetterà invece ai sindaci decidere se chiudere o meno strade e piazze in base al rischio di assembramenti. La novità principale è il divieto di consumare in piedi o al bancone dalle ore 15 alle 18. Bisogna che tutti i clienti siano seduti al tavolo - conclude il Governatore -. Dal 1º gennaio a oggi i contagi sono ancora in calo. Non vogliamo che la curva torni a salire e la sanità vada al collasso».

Spazio anche al tema dei vaccini durante il punto stampa: «Abbiamo fatto un passo avanti ma, per ora, non c'è nulla di certo. Il dottor Flor dell'avvocatura regionale sta portando avanti la trattativa con le aziende per un importante quantitativo da migliaia di dosi. Oggi arrivano in Veneto le prime 20.400 dosi di Astrazeneca, la prima categoria ad essere vaccinata saranno gli insegnanti e il personale scolastico. Stiamo valutando - spiega l'assessore Manuela Lanzarin - se vaccinare a scuola o in punti vaccini dedicati».

La nuova ordinanza

Dalle 15 alle 18 cibi e bevande nei locali potranno essere serviti solo al tavolo

D istanziamento di un 1 metro tra i tavoli

istanziamento di un 1 metro tra i tavoli Mascherine obbligatorie anche seduti al bar quando si finisce di bere o mangiare

I gestori dovranno esporre all'ingresso un cartello con il numero massimo di persone che potrà ospitare

Vietato mangiare o bere cibi e bevande nei pressi dei locali da asporto

La consegna a domicilio resta fortemente raccomandata

I sindaci potranno decidere la chiusura di strade e piazze a rischio assembramenti

Il bollettino di Azienda Zero

701 nuovi positivi nelle ultime 24 ore su 45.753 tamponi fatti per un tasso di incidenza dell'1,53%. 26.330 i positivi ad oggi in Veneto. 1771 i ricoverati negli ospedali del Veneto di cui 147 positivi in terapia intensiva su 181 totali (-7 rispetto a ieri). Altri 65 decessi registrati nelle ultime 24 ore.

Il video della diretta