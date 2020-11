Nuova ordinanza di Zaia, l'ordine dei medici: «Serve il lockdown»

«Per uscire dall'emergenza Covid ci vorranno altri cinque o sei mesi, e nel frattempo, costi quel che costi, è necessario arrivare ad una inversione di tendenza». Con questo commento all'agenzia "Dire", Giovanni Leoni, presidente dell'Ordine dei medici di Venezia, ha commentato la nuova ordinanza regionale annunciata giovedì 12 novembre dal presidente del Veneto, Luca Zaia.

«Capisco che i politici siano sottoposti a mille pressioni, ma penso ai miei colleghi anestesisti che non devono essere messi nella situazione di dover decidere chi intubare chi no - continua Leoni - Zaia ha messo dei correttivi dicendo che è disposto a prendere decisioni ancor più drastiche, lo capisco, è un politico e il Veneto ha al momento una situazione discreta rispetto alle altre Regioni. Ma noi ragioniamo da medici e ci siamo espressi, chiarendo che per noi è necessario un lockdown in tutta Italia» conclude il presidente Omceo Venezia.